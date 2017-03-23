Ю.Луценко: киллер Д.Вороненкова на грани смерти, поддерживается жизнедеятельность (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Киллер, стрелявший в экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, сейчас находится на грани смерти, поддерживается жизнедеятельность. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Киллер на грани смерти. Искусственно поддерживается сердечный ритм. Он не контактен в данный момент", - сказал Ю.Луценко.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.