Ю.Луценко: киллер Д.Вороненкова на грани смерти, поддерживается жизнедеятельность (дополнено)

"Киллер на грани смерти. Искусственно поддерживается сердечный ритм. Он не контактен в данный момент", - сказал Ю.Луценко.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.