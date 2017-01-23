Ю.Луценко: 77% призначень у місцеві прокуратури – люди не з системи ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 77% призначень у місцеві прокуратури – юристи не з системи ГПУ, передає УНН.
"На основі відкритих тестів 77 % призначень - правники з-поза системи. Як і обіцяв - зелена трава проб'є асфальт",- написав Ю.Луценко.
Він уточнив, що наразі завершився конкурс на зайняття 600 вакансій у місцевих прокуратурах.
Зокрема. Згідно інфографіки, опублікованої Ю.Луценком, 77% кандидатів не мають досвіду роботи в органах прокуратури, 16% - це працівники прокуратури і лише 7% - колишні працівники органів прокуратури.
Як повідомляв УНН, працівників прокуратури Запорізької області затримали за збут наркотиків.