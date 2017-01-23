Ю.Луценко: 77% назначений в местные прокуратуры - люди не из системы ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что 77% назначений в местные прокуратуры - юристы не из системы ГПУ, передает УНН.
"На основе открытых тестов 77% назначений - юристы вне системы. Как и обещал - зеленая трава пробьет асфальт", - написал Ю.Луценко.
Он уточнил, что завершился конкурс на занятие 600 вакансий в местных прокуратурах.
В частности, согласно инфографике, опубликованной Ю.Луценко, 77% кандидатов не имеют опыта работы в органах прокуратуры, 16% - это работники прокуратуры и только 7% - бывшие работники органов прокуратуры.
Как сообщал УНН, работников прокуратуры Запорожской области задержали за сбыт наркотиков.