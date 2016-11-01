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Ю.Корольчук: черговий зрив приватизації ОПЗ та приєднання його до “Нафтогазу” - реалізація корупційних схем

Ю.Корольчук: черговий зрив приватизації ОПЗ та приєднання його до “Нафтогазу” - реалізація корупційних схем

Київ • УНН

 • 14067 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Якщо ОПЗ приєднають до “Нафтогазу”, то, де-факто, ніякої приватизації не відбудеться. Така ситуація також означатиме, що, насправді, цей завод ніхто не хоче віддавати в приватні руки, а навпаки, є прагнення у тих, хто знаходиться при владі, й надалі заробляти. Таку думку УНН озвучив експерт Юрій Корольчук, коментуючи заяву очільника ФДМУ Ігоря Білоуса про те, у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.

“Насправді це дуже дивна заява І.Білоуса. Я не буду оцінювати, як вони (ФДМУ, — ред.) проводять приватизацію ОПЗ, маю на увазі те, що так занизили ціну. І те, що не проводиться робота на належному рівні з кредиторами. Тобто, об’єктивно, вони ніякої роботи не проводили, вони просто відразу домовлялися із західними партнерами як продати, яка ціна влаштує і все, а внутрішня робота не проводилася, хоч сам завод (ОПЗ, — ред.), він, в першу чергу, орієнтований на внутрішній ринок”, — сказав він.

За словами експерта, якщо приватизації ОПЗ не відбудеться, і його дійсно приєднають до іншого активу, в тому числі до “Нафтогазу”, то Україна таким чином не виконає своїх зобов’язань перед МВФ.

“З іншого боку, це означатиме одне, що ніхто цей завод дійсно не хоче віддавати у приватизацію, і нехай навіть по заниженій ціні (бо ми самі бачимо, що ціна не реальна). І це тільки бажання людей, які знаходяться при владі (це і оточення президента, і оточення навколо Кабміну), заробляти й далі на на цих сферах”, — додав Ю.Крольчук.

Експерт також констатував, що наразі створилася штучна ситуація, за якої всім зручно буде говорити про необхідність залишення заводу у держвласності через значно занижену його вартість.

“...Давайте лишимо його у державній власності і нехай він працює, він буде державним об’єктом, заробляти копійку і давати людям роботи, а через два три роки ситуація дай Боже покращиться, і тоді його можна продавати”, — от така логіка буде. Але передавати ОПЗ “Нафтогазу” — це реалізація корупційних схем, які присутні сьогодні. Я бачу що це цілеспрямовано до цього йдеться.

Мало того, що в “Нафтогазі” залишилася корупція на реверсному газі і це питання рано чи пізно вилізе на верх, так плюс ситуація ще й така, що ще один державний об’єкт на якому будуть заробляти...“, — додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами Ігоря Білоуса, у разі провалу продажу ОПЗ, його приєднають до іншого активу, який має газ.

І це питання вже внесене на розгляд уряду.

Також нагадаємо, деякі експерти припустили, що ОПЗ можуть приєднати до “Нафтогазу”.

За словами В.Фесенка, приєднання ОПЗ до “Нафтогазу” може спровокувати зміну керівництва компанії.

При цьому, політолог Андрій Миселюк, коментуючи процес продажу ОПЗ, зазначив, що зрив приватизації заводу, та його знецінення — це досягнуті в чиїхось інтересах цілі.

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