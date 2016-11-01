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Ю.Корольчук: очередной срыв приватизации ОПЗ и присоединение его к "Нафтогазу" - реализация коррупционных схем

Киев • УНН

 • 14067 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Если ОПЗ присоединят к "Нафтогазу", то, де-факто, никакой приватизации не будет. Такая ситуация также будет означать, что на самом деле этот завод никто не хочет отдавать в частные руки, а наоборот, стремление у тех, кто находится у власти, и в дальнейшем зарабатывать. Такое мнение УНН озвучил эксперт Юрий Корольчук, комментируя заявление главы ФГИУ Игоря Билоуса о том, что в случае провала продажи ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.

"На самом деле это очень странное заявление И.Билоуса. Я не буду оценивать, как они (ФГИУ - ред.) проводят приватизацию ОПЗ, имею в виду то, что так занизили цену. И то, что не проводится работа на должном уровне с кредиторами. То есть, объективно, они никакой работы не проводили, они просто сразу договаривались с западными партнерами как продать, какая цена устроит и все, а внутренняя работа не проводилась, хотя сам завод (ОПЗ - ред.), он, в первую очередь, ориентирован на внутренний рынок", - сказал он.

По словам эксперта, если приватизации ОПЗ не произойдет, и его действительно присоединят к другому активу, в том числе к "Нафтогазу", то Украина таким образом не выполнит своих обязательств перед МВФ.

"С другой стороны, это будет означать одно, что никто этот завод действительно не хочет отдавать в приватизацию, и пусть даже по заниженной цене (потому что мы сами видим, что цена не реальная). И это только желание людей, которые находятся у власти (это и окружение Президента, и окружение вокруг Кабмина), зарабатывать и дальше на этих сферах", - добавил Ю.Корольчук.

Эксперт также констатировал, что сейчас создалась искусственная ситуация, при которой всем удобно будет говорить о необходимости оставить завод в госсобственности из-за значительно заниженной его стоимости.

"... Давайте оставим его в государственной собственности и пусть он работает, он будет государственным объектом, зарабатывать копейку и давать людям работу, а через два-три года ситуация дай Бог улучшится, и тогда его можно продавать", - вот такая логика будет. Но передавать ОПЗ "Нафтогазу" - это реализация коррупционных схем, которые присутствуют сегодня. Я вижу, что это целенаправленно к этому идет.

Мало того, что в "Нафтогазе" осталась коррупция на реверсном газе и этот вопрос рано или поздно вылезет наверх, да плюс ситуация еще и такая, что еще один государственный объект, на котором будут зарабатывать...", - добавил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам Игоря Билоуса, в случае провала продаже ОПЗ, его присоединят к другому активу, который имеет газ.

И этот вопрос уже внесен на рассмотрение правительства.

Также напомним, некоторые эксперты предположили, что ОПЗ могут присоединить к "Нафтогазу".

По словам В.Фесенко, присоединение ОПЗ к "Нафтогазу" может спровоцировать смену руководства компании.

При этом, политолог Андрей Миселюк, комментируя процесс продажи ОПЗ, отметил, что срыв приватизации завода, и его обесценивание - это достигнутые в чьих-то интересах цели.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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