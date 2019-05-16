Йованович перед від’їздом не планує спілкуватися з пресою чи робити заяви
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович перед тим, як завершити каденцію і залишити територію України, не має наміру робити офіційних заяв чи спілкуватись з представниками ЗМІ. Про це УНН повідомив речник посольства США в Україні.
Так, на питання про те, чи планує посол США в Україні Марі Йованович робити офіційні звернення чи давати прес-брифінги перед тим, як залишити Україну, співрозмовник відповів “Ні”.
З його слів, посол США в Україні Марі Йованович, кар’єрний дипломат зовнішньополітичної служби, мала завершити своє 3-річне дипломатичне призначення в Києві цього літа.
“Вона підтвердила дату свого від’їзду пізніше цього місяця. Ми цінуємо її непохитну відданість справі зміцнення відносин між США та Україною і підтримці України на її євроатлантичному шляху”, — додав він, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, коли посол Йованович планує залишити територію України.
Як повідомляв УНН, представник Держдепартаменту США напередодні повідомив УНН, що дата завершення каденції посла США в Україні Марі Йованович збігається за часом зі зміною Президента України.
Нагадаємо, раніше особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що посол США в Україні Марі Йованович була частиною зусиль проти Дональда Трампа.
На початку травня стало відомо, що посол США в Україні Марі Йованович повинна завершити роботу в Україні 20 травня.