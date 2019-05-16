Йованович перед отъездом не планирует общаться с прессой или делать заявления
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович перед тем, как завершить каденцию и покинуть территорию Украины, не намерена делать официальных заявлений или общаться с представителями СМИ. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь посольства США в Украине.
Так, на вопрос о том, планирует ли посол США в Украине Мари Йованович делать официальные обращения давать пресс-брифинги перед тем, как покинуть Украину, собеседник ответил "Нет".
По его словам, посол США в Украине Мари Йованович, карьерный дипломат внешнеполитической службы, должна была завершить свое 3-летнее дипломатическое назначение в Киеве этим летом.
"Она подтвердила дату своего отъезда позже в этом месяце. Мы ценим ее непоколебимую преданность делу укрепления отношений между США и Украиной и поддержке Украины на ее евроатлантическом пути", - добавил он, отвечая на вопрос журналиста о том, когда посол Йованович планирует покинуть территорию Украины.
Как сообщал УНН, представитель Госдепартамента США накануне сообщил УНН, что дата завершения каденции посла США в Украине Мари Йованович совпадает по времени с изменением Президента Украины.
Напомним, ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что посол США в Украине Мари Йованович была частью усилий против Дональда Трампа.
В начале мая стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович должна завершить работу в Украине 20 мая.