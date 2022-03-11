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YouTube починає блокування каналів російських держмедіа по всьому світу

YouTube починає блокування каналів російських держмедіа по всьому світу

Київ • УНН

 • 259530 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Відеохостинг YouTube вже почав блокувати доступ по всьому світу до каналів, пов'язаних з російськими ЗМІ, фінансованими державою. Про це повідомила компанія в п'ятницю, пославшись на політику, що забороняє контент, який заперечує або спрощує добре задокументовані події насильства, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як повідомляється, найпопулярніший у світі сервіс потокового відео, що належить компанії Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, заявив, що вторгнення Росії в Україну тепер підпадає під дію його політики про насильницькі заходи.

Цитата

"Наші принципи спільноти забороняють контент, що заперечує, применшує або перетворює в банальність добре задокументовані насильницькі події, і ми видаляємо контент про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику", — заявив прессекретар хостингу Фаршад Шадлоо.

"Відповідно до цього, з негайним вступом в силу, ми також блокуємо канали YouTube, пов'язані з російськими державними ЗМІ, по всьому світу", - додав він.

Додамо

Як писав УНН, американська компанія Google за останні дні посилила захист для українців через свої інструменти, а росіян наділила санкціями та обмеженнями.

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