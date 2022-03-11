YouTube начинает блокировку каналов российских госмедиа по всему миру

Детали

Как сообщается, самый популярный в мире сервис потокового видео, принадлежащий компании Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, заявил, что вторжение России в Украину теперь подпадает под действие его политики о насильственных мероприятиях.

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"Наши Принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или превращающий в банальность хорошо задокументированные насильственные события, и мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику", — заявил пресс-секретарь хостинга Фаршад Шадлоо.

"В соответствии с этим, с немедленным вступлением в силу, мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ, по всему миру", - добавил он.

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Как писал УНН, американская компания Google за последние дни усилила защиту для украинцев через свои инструменты, а россиян наделила санкциями и ограничениями.