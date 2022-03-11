YouTube начинает блокировку каналов российских госмедиа по всему миру
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Видеохостинг YouTube уже начал блокировать доступ по всему миру к каналам, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ. Об этом сообщила компания в пятницу, сославшись на политику, запрещающую контент, который отрицает или упрощает хорошо задокументированные события насилия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как сообщается, самый популярный в мире сервис потокового видео, принадлежащий компании Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, заявил, что вторжение России в Украину теперь подпадает под действие его политики о насильственных мероприятиях.
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"Наши Принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или превращающий в банальность хорошо задокументированные насильственные события, и мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику", — заявил пресс-секретарь хостинга Фаршад Шадлоо.
"В соответствии с этим, с немедленным вступлением в силу, мы также блокируем каналы YouTube, связанные с российскими государственными СМИ, по всему миру", - добавил он.
Добавим
Как писал УНН, американская компания Google за последние дни усилила защиту для украинцев через свои инструменты, а россиян наделила санкциями и ограничениями.