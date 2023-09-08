Ймовірні обмеження пересуванння та катування голодом віруючих у Лаврі: омбудсмен повідомив, що попередньо порушень не виявлено

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"До мене надійшло звернення від адвоката, який захищає права віруючих, які знаходяться цілодобово на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Мій представник здійснив моніторинговий візит, ми подивилися два корпуси, 57-ий та 58-ий. В одному знаходилося чотири людини, в іншому - вісім", - повідомив Лубінець.

Деталі

За його словами, Офіс не встановив жодного обмеження на пересування чи катування голодом.

"Їх ніхто там не тримає. Ніхто не забороняє ченцям, священнослужителям заходити, виходити. Ніхто не забороняє приносити їжу, ліки, будь-що.... В зверненні була окрема увага, що морять голодом і немає води. При нас була і вода, і їжа. Ми не встановили ознак якогось виснаження", - сказав омбудсмен.

Лубінець зауважив, що це попередні висновки, деталі інциденту він наразі опрацьовує. Омбудсмен підкреслив, що "на поверхні" жодних ознак порушень прав віруючих не виявлено.

"Для мене особисто важлива принципова позиція: якщо хтось до мене звертається щодо порушення прав з будь-яких питань, у тому числі прав віруючих, ми завжди реагуємо. Але ми будемо завжди об'єктивні. Якщо представники влади щось порушують, ми будемо це фіксувати. Якщо у зверненні наводяться дані, які не підтверджуються, ми теж будемо це фіксувати і показувати", - підсумував він.

Нагадаємо

Комісія національного заповідника "Києво-Печерська лавра" 15 вересня разом із правоохоронцями оглянула два заблокованих групами осіб корпуси монастиря.