Євросоюз та США заявили про розширення санкцій проти Білорусі

Цитата

"Ми розширюватимемо наші санкції проти Білорусії дуже швидко. На початку наступного тижня відбудеться розширення санкцій проти (білоруських) елементів, - зазначила фон дер Ляйєн. - Наскільки я поінформована, Сполучені Штати підготували санкції, які набудуть чинності на початку грудня".

Деталі

Виступаючи після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі, фон дер Ляєн заявила, що ситуація на кордоні між Білоруссю та Польщею є не міграційною кризою, а спробою "авторитарного режиму" Мінська дестабілізувати своїх сусідів.

Голова Євроради Шарль Мішель також заявив у середу, що влада ЄС розробила нові санкції проти Білорусі.

Раніше офіційний представник МЗС Німеччини Андреа Зассе заявила, що глави МЗС ЄС планують у понеділок 15 листопада обговорити розширення санкцій щодо Білорусі.

Додамо

Наразі під санкційний режим щодо Білорусі підпадають 166 фізичних та 15 юридичних осіб. До них входять президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син та радник з національної безпеки Віктор Лукашенко, а також інші ключові постаті політичного керівництва та уряду, високопоставлені представники судової системи та кілька відомих економічних діячів країни.

Доповнення

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася минулого понеділка, коли до польського кордону з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до Євросоюзу. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, "найскладнішим моментом" з початку кризи на кордоні.

Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують потік нелегалів, якй посилюється. У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос біля кордонів Євросоюзу.

Країни Балтії звинувачують владу Білорусі в організації потоків мігрантів і називають це "гібридною агресією". Тієї ж позиції дотримується і Єврокомісія.