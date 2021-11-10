Євросоюз затвердив критерії п'ятого пакету санкцій проти Білорусі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Посли країн Євросоюзу сьогодні затвердили критерії п'ятого пакету санкцій проти Білорусі. Остаточний варіант пакету санкцій буде затверджений 15 листопада. Про це у своєму Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише УНН.
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“Посли ЄС щойно затвердили всі критерії п'ятого пакету санкцій щодо Білорусі. Робота над списками тепер прискориться, політичне зелене світло, ймовірно, буде дано на засіданні Ради ЄС на рівні голів МЗС 15 листопада", - йдеться в повідомленні Йозвяка.
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Також повідомляється, що остаточна публікація списку, ймовірно, буде пізніше вищевказаної дати.
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За інформацією Reuters, Європейський Союз близький до введення нових санкцій проти Білорусі, спрямованих проти 30 фізичних і юридичних осіб, включаючи міністра закордонних справ країни Володимира Макея і білоруську авіакомпанію "Бєлавіа", зі схваленням вже наступного тижня.
Зазначалося, що сьогодні 27 послів ЄС мали намір офіційно погодитися з тим, що зростання кількості мігрантів уздовж кордону Білорусі з Польщею становить "гібридну війну" і може бути правовою основою для введення санкцій.
Зокрема, новий пакет санкцій спрямований проти білоруських чиновників, які, як вказують в ЄС, "організували прибуття мігрантів в помсту за санкції щодо Мінська через порушення прав людини".
За словами дипломатів, країни ЄС також розглядають можливість розширення економічних санкцій щодо Білорусі, введених в липні, щодо місцевого перестрахувального сектора і його основної державної компанії BelarusRe.