Євросоюз посилює охорону кордонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Рада ЄС ухвалила пропозицію Єврокомісії розмістити до 2020 року 10 тисяч прикордонників на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ради Європейського союзу.
"Європейський союз зараз знаходиться у скрутній ситуації. Нам було необхідно приймати конкретні рішення дуже і дуже швидко", - повідомив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.
За його словами, прикордонники повинні діяти також в третіх країнах з їхнього дозволу. Умову згоди третіх країн необхідно дотримувати і в центрах біженців, які будуть створені, як створенні, як передбачається в Північній Африці.
Нагадаємо, австрійський уряд попереджає, що він може вжити "відповідних заходів" для захисту своїх кордонів від мігрантів.