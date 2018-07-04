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Євросоюз посилює охорону кордонів

Євросоюз посилює охорону кордонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Рада ЄС ухвалила пропозицію Єврокомісії розмістити до 2020 року 10 тисяч прикордонників на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Ради Європейського союзу.

"Європейський союз зараз знаходиться у скрутній ситуації. Нам було необхідно приймати конкретні рішення дуже і дуже швидко", - повідомив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

За його словами, прикордонники повинні діяти також в третіх країнах з їхнього дозволу. Умову згоди третіх країн необхідно дотримувати і в центрах біженців, які будуть створені, як створенні, як передбачається в Північній Африці.

Нагадаємо, австрійський уряд попереджає, що він може вжити "відповідних заходів" для захисту своїх кордонів від мігрантів.

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