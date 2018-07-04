Евросоюз усиливает охрану границ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Совет ЕС принял предложение Еврокомиссии разместить до 2020 года 10 000 пограничников на внешних границах Евросоюза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета Европейского союза.
"Европейский союз сейчас находится в трудной ситуации. Нам было необходимо принимать конкретные решения очень и очень быстро", - сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
По его словам, пограничники должны действовать также в третьих странах с их разрешения. Условие согласия третьих стран необходимо соблюдать и в центрах беженцев, которые будут созданы, как организации, как предполагается в Северной Африке.
Напомним, австрийское правительство предупреждает, что оно может принять "соответствующие меры" для защиты своих границ от мигрантов.