Євросоюз не підтримав рішення США вийти з договору про торгівлю зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Євросоюз не підтримав рішення Сполучених Штатів відмовитися від Міжнародного договору про торгівлю зброєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Європейської служби зовнішніх зв'язків.
У дипмісії підкреслили, що рішення США не сприятиме встановленню прозорості в міжнародній торгівлі зброєю, а також запобігання його незаконному обігові та боротьбі з витоками звичайних озброєнь.
"ЄС буде і надалі закликати всі держави, зокрема основних експортерів і імпортерів зброї, негайно приєднатися до договору про торгівлю зброєю", - йшлося в заяві.
У службі додали, що нерегульована торгівля зброєю сприяє поширенню конфліктів, тероризму і організованої злочинності. За даними дипмісії, близько 500 тис. осіб щорічно помирають через стрілецької зброї та легкого озброєння.
Раніше в квітні Трамп заявив про вихід США з договору про торгівлю зброєю. На його думку, це стане "ще одним історичним кроком", який захистить права американців.
Договір почав діяти в кінці 2014 року. Його затвердили 83 країни, серед яких Німеччина, Японія, Швеція та інші. При цьому за президентства Барака Обами США підписали договір, але не ратифікували його. Росія і ще 22 держави утрималися від голосування.