Євросоюз через пандемію створює гарантійний фонд на 25 млрд євро

ukru
20 березня, 16:58 • 74498 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 147335 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 244803 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 246789 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245534 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229898 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199499 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185817 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146079 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150191 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2 м/с
64 %
758 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 31402 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264244 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 76447 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 29373 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 26977 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 244803 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 246789 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245534 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229898 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199499 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 76447 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25198 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139962 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153623 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113007 перегляди
Актуальне
Євросоюз через пандемію створює гарантійний фонд на 25 млрд євро

Євросоюз через пандемію створює гарантійний фонд на 25 млрд євро

Київ • УНН

 • 13623 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Європейський інвестиційний банк планує залучити до 200 мільярдів євро для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19. Новий гарантійний фонд на 25 млрд євро робитиме акцент на підтримці малих і середніх підприємств, передає Deutsche Welle, інформує УНН.

"Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підтримала створення Європейського гарантійного фонду обсягом у 25 мільярдів євро. Фонд створюють для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідну пропозицію раніше подала Єврогрупа, повідомляється на сайті ЄІБ в четвер, 16 квітня.

"Нам потрібна масштабна загальноєвропейська відповідь на пандемію. Гарантійний фонд надає групі ЄІБ центральну роль у пакеті допоміжних заходів ЄС, узгоджених Єврогрупою. Міністри фінансів ЄС попросили нас діяти без зволікання, що ми й робимо", - заявив президент ЄІБ Вернер Гоєр.

Планується, що фонд дозволить залучити до 200 мільярдів євро для підтримки європейської економіки.

Також вказується, що акцент робитимуть на підтримці малих і середніх підприємств. Гарантійний фонд передбачає участь усіх 27 держав-членів ЄС. Він також буде відкритий для внесків третіх сторін, наприклад, із бюджету ЄС.

"Фонд буде офіційно створений, щойно держави-члени, на які припадає не менше 60 відсотків капіталу ЄІБ, візьмуть на себе відповідні зобов'язання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Брюссель виділить 500 млрд євро постраждалим від COVID-19 членам ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,208.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.90
Ethereum
$1,983.94