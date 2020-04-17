Євросоюз через пандемію створює гарантійний фонд на 25 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Європейський інвестиційний банк планує залучити до 200 мільярдів євро для подолання економічних наслідків пандемії COVID-19. Новий гарантійний фонд на 25 млрд євро робитиме акцент на підтримці малих і середніх підприємств, передає Deutsche Welle, інформує УНН.
"Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підтримала створення Європейського гарантійного фонду обсягом у 25 мільярдів євро. Фонд створюють для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідну пропозицію раніше подала Єврогрупа, повідомляється на сайті ЄІБ в четвер, 16 квітня.
"Нам потрібна масштабна загальноєвропейська відповідь на пандемію. Гарантійний фонд надає групі ЄІБ центральну роль у пакеті допоміжних заходів ЄС, узгоджених Єврогрупою. Міністри фінансів ЄС попросили нас діяти без зволікання, що ми й робимо", - заявив президент ЄІБ Вернер Гоєр.
Планується, що фонд дозволить залучити до 200 мільярдів євро для підтримки європейської економіки.
Також вказується, що акцент робитимуть на підтримці малих і середніх підприємств. Гарантійний фонд передбачає участь усіх 27 держав-членів ЄС. Він також буде відкритий для внесків третіх сторін, наприклад, із бюджету ЄС.
"Фонд буде офіційно створений, щойно держави-члени, на які припадає не менше 60 відсотків капіталу ЄІБ, візьмуть на себе відповідні зобов'язання", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, Брюссель виділить 500 млрд євро постраждалим від COVID-19 членам ЄС.