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Евросоюз из-за пандемии создает гарантийный фонд на 25 млрд евро

Евросоюз из-за пандемии создает гарантийный фонд на 25 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 13616 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Европейский инвестиционный банк планирует привлечь до 200 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19. Новый гарантийный фонд на 25 млрд евро будет делать акцент на поддержке малых и средних предприятий, передает Deutsche Welle, информирует УНН.

"Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поддержал создание Европейского гарантийного фонда объемом в 25 миллиардов евро. Фонд создается для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее предложение ранее подала Еврогруппа, сообщается на сайте ЕИБ в четверг, 16 апреля.

"Нам нужн масштабный общеевропейский ответ на пандемию. Гарантийный фонд предоставляет группе ЕИБ центральную роль в пакете вспомогательных мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем", - заявил президент ЕИБ Вернер Гоер.

Планируется, что фонд позволит привлечь до 200 млрд евро для поддержки европейской экономики.

Также указывается, что акцент будет делаться на поддержке малых и средних предприятий. Гарантийный фонд предполагает участие всех 27 государств-членов ЕС. Он также будет открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.

"Фонд будет официально создан, только когда государства-члены, на которые приходится не менее 60 процентов капитала ЕИБ, возьмут на себя соответствующие обязательства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Брюссель выделит 500 млрд евро пострадавшим от COVID-19 членам ЕС.

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