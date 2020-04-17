Евросоюз из-за пандемии создает гарантийный фонд на 25 млрд евро
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Европейский инвестиционный банк планирует привлечь до 200 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19. Новый гарантийный фонд на 25 млрд евро будет делать акцент на поддержке малых и средних предприятий, передает Deutsche Welle, информирует УНН.
"Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поддержал создание Европейского гарантийного фонда объемом в 25 миллиардов евро. Фонд создается для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее предложение ранее подала Еврогруппа, сообщается на сайте ЕИБ в четверг, 16 апреля.
"Нам нужн масштабный общеевропейский ответ на пандемию. Гарантийный фонд предоставляет группе ЕИБ центральную роль в пакете вспомогательных мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем", - заявил президент ЕИБ Вернер Гоер.
Планируется, что фонд позволит привлечь до 200 млрд евро для поддержки европейской экономики.
Также указывается, что акцент будет делаться на поддержке малых и средних предприятий. Гарантийный фонд предполагает участие всех 27 государств-членов ЕС. Он также будет открыт для взносов третьих сторон, например, из бюджета ЕС.
"Фонд будет официально создан, только когда государства-члены, на которые приходится не менее 60 процентов капитала ЕИБ, возьмут на себя соответствующие обязательства", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, Брюссель выделит 500 млрд евро пострадавшим от COVID-19 членам ЕС.