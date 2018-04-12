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Європейці б'ють на сполох через потік нелегального алкоголю з України

Європейці б'ють на сполох через потік нелегального алкоголю з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Європейська Комісія заявила про старт масштабної кампанії щодо боротьби з контрафактним алкоголем в країнах-партнерах ЄС. Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії, передає УНН.

Європейці побоюються, що нелегальний алкоголь з України наповнить європейські країни.

Більш того, відзначається, що український ринок нелегальної алкогольної продукції визнаний найбільшим в Європі, він сягає 60% і веде з бюджетів близько 360 млн євро.

До реалізації проекту щодо боротьби з "тіньовиками" алкогольного сектора ЄК запросила профільну українську асоціацію "Укргорілка", а також низку вітчизняних компаній. Вони повинні допомогти з формуванням 'Counterfeit and Piracy watch-list' - контрольного списку "підроблених і контрафактних товарів" з України.

В цілому зазначена європейська ініціатива спрямована на онлайн виявлення майданчиків, які дозволяють виробляти і реалізовувати контрафактні і контрабандні товари в країнах, що не входять в Європейський союз.

ЄК планує офіційно опублікувати список виробників і продавців контрафакту вже цього року і регулярно його оновлювати. Перш за все це робиться для того, щоб відстежити роботу контролюючих органів, ефективність їх роботи і зменшити рівень корупції на місцях.

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Відзначимо, що окрему увагу європейців привернуло розслідування української Антикорупційної правозахисної організації. За її даними, половина державних спиртзаводів виробляє нелегальний спирт, а нелегальна горілка виробляється на повноцінних лікеро-горілчаних заводах - 10 з 30 заводів займаються виробництвом контрафакту.

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На думку Європейської Комісії, нелегальний ринок алкоголю є "конкретним лихом для економіки", перешкоджає інвестиціям і зайнятості в секторах, пов'язаних з виробництвом алкоголю.

Додамо, що Управління інтелектуальної власності ЄС та Організація економічного співробітництва і розвитку повідомили, що щорічно близько 5% імпорту ЄС (на суму 85 млрд євро) є небезпечним контрафактом, в основному з країн-сусідів ЄС.

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Легальні гравці алкоринку в Україні, тим часом, б'ють на сполох вже не перший рік.

За словами Глави ради директорів Beverage Trading Company Ольги Івушкіної, офіційний виробник спиртного з однієї пляшки сьогодні заробляє в сто разів менше, ніж нелегал.

"Сьогодні з однієї пляшки горілки "білий" виробник за вирахуванням всіх податків, зборів, витрат на спирт, логістику, рекламу, оплату праці персоналу заробляє близько 15-25 копійок. Представник "тіньового бізнесу" - 15-25 грн. Є різниця? При цьому покупець йде до нелегалу, тому що на полиці маленького місцевого магазину його товар коштує в півтора-два рази дешевше офіційної безпечної і високоякісної продукції. Для споживача це різниця сьогодні критична, і вибір, на жаль, очевидний", - пояснила вона.

Тим часом експерти з питань розвитку алкогольної галузі констатують, що держава ніяких дієвих кроків на захист легального бізнесу не робить. Аналогічно як і не здійснює ефективні заходи з протидії тіньовому бізнесу на цьому ринку.

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