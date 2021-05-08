Європейський регулятор досліджує препарат для лікування COVID-19 Sotrovimab

Деталі

Рішення розпочати постійний огляд базується на попередніх результатах поточного дослідження, що розглядає здатність ліків запобігати госпіталізації або смерті у не госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Однак EMA ще не отримала повний набір даних, і поки рано робити будь-які висновки щодо співвідношення користь-ризик препарату.

EMA розпочала оцінку першої серії даних, отриманих в результаті лабораторних досліджень та досліджень на тваринах, на додаток до даних про якість ліків. EMA оцінить усі дані про цей препарат, включаючи дані клінічних випробувань, коли вони стануть доступними. Постійний огляд триватиме до тих пір, поки не з’явиться достатньо доказів, що підтверджують офіційну заяву про дозвіл на продаж.

EMA оцінить відповідність ліків загальноприйнятим стандартам ЄС щодо ефективності, безпеки та якості. Незважаючи на те, що загальний графік огляду ще не може бути прогнозованим, процес повинен бути швидшим, ніж звичайна оцінка, через час, отриманий під час постійного огляду.

Нагадаємо

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала вакцину китайської компанії Sinopharm для екстреного застосування проти коронавірусу. ВООЗ закликала фармкомпанії надавати повні дані про ліки та вакцини.