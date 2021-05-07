ВООЗ закликала фармкомпанії надавати повні дані про ліки та вакцини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і Міжнародна коаліція регуляторів лікарських засобів (ICMRA) закликали фармацевтичні компанії надавати широкий доступ до клінічних даних по всім новим вакцинам і медикаментам. Про це йдеться у відповідній спільній заяві, опублікованій в п’ятницю на офіційному сайті ВООЗ, передає УНН.
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“Повнота інформації безцінна. Неправильні рішення регуляторів, засновані на вибірковій або ненадійній інформації, згубно впливають на пацієнтів, які отримують цей препарат”, — йдеться в спільній заяві ICMRA і ВООЗ. У цих організаціях зазначають, що це стало особливо актуальним в умовах пандемії COVID-19.
Слід розміщувати у відкритому доступі повні дані про клінічні випробування, так само як і інформацію, яку розробники препаратів можуть вважати конфіденційною, вважають ICMRA і ВООЗ. При цьому вони визнають існування “невеликого ризику” зловживання даними, що публікуються, включаючи піратство або збір даних в комерційних інтересах.
У багатьох завершених випробувань на платформах для наукових публікацій розкриваються тільки протоколи, а результати публікують лише частково, або зовсім не публікують, або ж надають застарілі дані, говориться в заяві.
Joint Statement by International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) & WHO calls on the pharmaceutical industry to provide wide access to clinical data for all new medicines and vaccines.
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