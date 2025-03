ВООЗ закликала фармкомпанії надавати повні дані про ліки та вакцини

Деталі

“Повнота інформації безцінна. Неправильні рішення регуляторів, засновані на вибірковій або ненадійній інформації, згубно впливають на пацієнтів, які отримують цей препарат”, — йдеться в спільній заяві ICMRA і ВООЗ. У цих організаціях зазначають, що це стало особливо актуальним в умовах пандемії COVID-19.

Слід розміщувати у відкритому доступі повні дані про клінічні випробування, так само як і інформацію, яку розробники препаратів можуть вважати конфіденційною, вважають ICMRA і ВООЗ. При цьому вони визнають існування “невеликого ризику” зловживання даними, що публікуються, включаючи піратство або збір даних в комерційних інтересах.

У багатьох завершених випробувань на платформах для наукових публікацій розкриваються тільки протоколи, а результати публікують лише частково, або зовсім не публікують, або ж надають застарілі дані, говориться в заяві.

Joint Statement by International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) & WHO calls on the pharmaceutical industry to provide wide access to clinical data for all new medicines and vaccines.



https://t.co/2GRrUbvZ9R

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 7, 2 021