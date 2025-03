ВОЗ призвала фармкомпании предоставлять полные данные о лекарствах и вакцинах

Детали

“Полнота информации бесценна. Неправильные решения регуляторов, основанные на выборочной или ненадежной информации, пагубно влияют на пациентов, которые получают этот препарат”, — говорится в совместном заявлении ICMRA и ВОЗ. В этих организациях отмечают, что это стало особенно актуальным в условиях пандемии COVID-19.

Следует размещать в открытом доступе полные данные о клинических испытаниях, равно как и информацию, которую разработчики препаратов могут считать конфиденциальной, считают ICMRA и ВОЗ. При этом они признают существование “небольшого риска” злоупотребления публикуемыми данными, включая пиратство или сбор данных в коммерческих интересах.

По многим завершенным испытаниям на платформах для научных публикаций раскрываются только протоколы, а результаты публикуют лишь частично, либо вовсе не публикуют, или же предоставляют устаревшие данные, говорится в заявлении.

Joint Statement by International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) & WHO calls on the pharmaceutical industry to provide wide access to clinical data for all new medicines and vaccines.



