ВОЗ призвала фармкомпании предоставлять полные данные о лекарствах и вакцинах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная коалиция регуляторов лекарственных средств (ICMRA) призвали фармацевтические компании предоставлять широкий доступ к клиническим данным по всем новым вакцинам и медикаментам. Об этом говорится в соответствующем совместном заявлении, опубликованном в пятницу на официальном сайте ВОЗ, передает УНН.
Детали
“Полнота информации бесценна. Неправильные решения регуляторов, основанные на выборочной или ненадежной информации, пагубно влияют на пациентов, которые получают этот препарат”, — говорится в совместном заявлении ICMRA и ВОЗ. В этих организациях отмечают, что это стало особенно актуальным в условиях пандемии COVID-19.
Следует размещать в открытом доступе полные данные о клинических испытаниях, равно как и информацию, которую разработчики препаратов могут считать конфиденциальной, считают ICMRA и ВОЗ. При этом они признают существование “небольшого риска” злоупотребления публикуемыми данными, включая пиратство или сбор данных в коммерческих интересах.
По многим завершенным испытаниям на платформах для научных публикаций раскрываются только протоколы, а результаты публикуют лишь частично, либо вовсе не публикуют, или же предоставляют устаревшие данные, говорится в заявлении.
Joint Statement by International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA) & WHO calls on the pharmaceutical industry to provide wide access to clinical data for all new medicines and vaccines.
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