Європейські вчені зосередилися на дослідженні одного препарату проти COVID-19

“Список потенційних препаратів проти COVID-19 продовжує звужуватися: після гідроксихлорохіну європейські клінічні випробування також відмовилися від лікування лопінавіром/ритонавіром, які вважаються неефективними та підозрюються у наявності побічних ефекті. Після цього рішення випробування зосереджені лише на одному препараті — ремдесивірі”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про зусилля, які докладають фахівці під час роботи щодо напрацювання протоколу для лікування пацієнтів з COVID-19, та про труднощі, з якими вони стикаються.