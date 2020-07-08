Європейські вчені зосередилися на дослідженні одного препарату проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Після випробувань ліків проти COVID-19 європейські вчені відкинули декілька препаратів та зосередилися на одному. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFMTV.
“Список потенційних препаратів проти COVID-19 продовжує звужуватися: після гідроксихлорохіну європейські клінічні випробування також відмовилися від лікування лопінавіром/ритонавіром, які вважаються неефективними та підозрюються у наявності побічних ефекті. Після цього рішення випробування зосереджені лише на одному препараті — ремдесивірі”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про зусилля, які докладають фахівці під час роботи щодо напрацювання протоколу для лікування пацієнтів з COVID-19, та про труднощі, з якими вони стикаються.