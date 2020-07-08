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Европейские ученые сосредоточились на исследовании одного препарата против COVID-19

Европейские ученые сосредоточились на исследовании одного препарата против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14974 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. После испытаний лекарств против COVID-19 европейские ученые отвергли несколько препаратов и сосредоточились на одном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

"Список потенциальных препаратов против COVID-19 продолжает сужаться: после гидроксихлорохина европейские клинические испытания также отказались от лечения лопинавиром/ритонавиром, которые считаются неэффективными и подозреваются в наличии побочных эффектов. После этого решения испытания сосредоточены только на одном препарате - ремдесивире", - говорится в сообщении.

Напомним, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала об усилиях, которые прилагают специалисты при работе по наработке протокола для лечения пациентов с COVID-19, и о трудностях, с которыми они сталкиваются.

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