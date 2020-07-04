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Голубовська розповіла про труднощі в роботі щодо напрацювання протоколу для лікування пацієнтів з COVID-19

Голубовська розповіла про труднощі в роботі щодо напрацювання протоколу для лікування пацієнтів з COVID-19

Київ • УНН

 • 23424 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про зусилля, які докладають фахівці під час роботи щодо напрацювання протоколу для лікування пацієнтів з COVID-19 та про труднощі, з якими вони стикаються. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“З упевненістю можу сказати, дорогі друзі, що, якби не наші фахівці, в основному інфекціоністи, наш міністр і адекватні чиновники ми б досі хворих з COVID-19 лікували „симптоматичною терапією“ ... ну, і апаратами ШВЛ ... треба бачити засідання нашої групи по протоколах”, — написала Голубовська.

За її словами, повністю знищено поняття експертної думки та думки людей, які цілодобово проводять біля таких пацієнтів.

“На кожному засіданні доводиться двадцять разів пояснювати одне і теж:

— хорошої доказової бази застосування лікарських засобів немає і бути не може із зрозумілих причин;
— це зовсім не означає, що немає дієвих методів терапії;
— з’являються докази недосконалі, суперечливі і викликають сумніви;
— пацієнти є різні, всім потрібен індивідуальний підхід, виходячи з принципу “не нашкодь” і, в даній ситуації, “не затягни”;
— змінюються уявлення у світі з приводу підходів до терапії і наш досвід вимагає швидких рішень;
— в протоколі важливі деталі, а не загальні фрази;
— якби весь світ також примітивно підходив до питання лікування COVID-19, як в Україні, ми б не зрушили з мертвої точки;
— кожна людина має право на свою точку зору, але домінувати в питаннях терапії COVID-19 має думка фахівців, які безпосередньо працюють з хворими і бачать проблему цілком — від рівня сімейного лікаря до реанімації, від безсимптомного перебігу до поліорганної недостатності ... просто “я читав “мало”, — написала Голубовська.

Нагадаємо, Єврокомісія схвалила препарат для лікування COVID-19 в ЄС.

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