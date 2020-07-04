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Голубовская рассказала о трудностях в работе по наработке протокола для лечения пациентов с COVID-19

Голубовская рассказала о трудностях в работе по наработке протокола для лечения пациентов с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23414 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала об усилиях, которые прилагают специалисты при работе по наработке протокола для лечения пациентов с COVID-19 и о трудностях, с которыми они сталкиваются. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“С уверенностью могу сказать, дорогие друзья, что, если бы не наши специалисты, в основном инфекционисты, наш министр и адекватные чиновники мы бы до сих пор больных с COVID-19 лечили „симптоматической терапией“... ну, и аппаратами ИВЛ ... надо видеть заседание нашей группы по протоколам”, — написала Голубовская.

По ее словам, полностью уничтожено понятие экспертного мнения и мнения людей, которые круглосуточно проводят у таких пациентов.

“На каждом заседании приходится двадцать раз вдалбливать одно и тоже:

— хорошей доказательной базы применения лекарственных средств нет и быть не может по понятным причинам;
— это вовсе не означает, что нет действенных методов терапии;
— появляющиеся доказательства несовершенны, противоречивые и вызывают сомнения;
— пациенты есть разные, всем нужен индивидуальный подход, исходя из принципа „не навреди“ и, в данной ситуации, „не затяни“;
— изменяющиеся представления в мире по поводу подходов к терапии и наш опыт требуют быстрых решений;
— в протоколе важны детали, а не общие фразы;
— если бы весь мир также примитивно подходил к вопросу лечения COVID-19, как в Украине, мы бы не сдвинулись с мертвой точки;
— каждый человек имеет право на свою точку зрения, но доминировать в вопросах терапии ковида должно мнение специалистов, которые непосредственно работают с больными и видят проблему целиком — от уровня семейного врача до реанимации, от бессимптомного течения до полиорганной недостаточности... просто „я читал“ мало...”, — написала Голубовская.

Напомним, Еврокомиссия одобрила препарат для лечения COVID-19 в ЕС.

Украинские Национальные Новости

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