Єврокомісія запустить "санкції" проти Польщі наступної середи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наступного тижня Європейська комісія розпочне процедуру проти Польщі, яка може призвести до призупинення права голосу країни в Європейському Союзі. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на слова прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, передає УНН.
Процес, який називають “процедура статті 7” на честь статті у договорі ЄС, відповідно до якої всі країни блоку повинні поважати загальні цінності ЄС, включаючи верховенство права, має розпочатися в середу, 20 грудня.
“Якщо процес розпочався і, наскільки я розумію, вже було прийнято рішення, що наступної середи Європейська Комісія планує розпочати статтю 7.1, то вона, швидше за все, буде запущена”, — заявив Моравецький журналістам.
Він також пообіцяв, що вестиме перемови стосовно цього з європейськими партнерами “з початку цього несправедливого процесу щодо нас, і поки він не завершиться”.
Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив про відсутність сигналів від Польщі щодо готовності до поступок у корекції суперечливої судової реформи в країні та пригрозив вжити "всіх доступних заходів".
29 липня Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Польщі за порушення законодавства Європейського Союзу через судову реформу.
Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про устрій судів загальної юрисдикції, який є одним із трьох оскаржуваних законопроектів.