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Еврокомиссия запустит "санкции" против Польши в следующую среду

Еврокомиссия запустит "санкции" против Польши в следующую среду

Киев  •  УНН

 • 14109 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На следующей неделе Европейская комиссия начнет процедуру против Польши, которая может привести к приостановке права голоса страны в Европейском Союзе. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, передает УНН.

Процесс, который называют "процедура статьи 7" в честь статьи в договоре ЕС, согласно которой все страны блока должны уважать общие ценности ЕС, включая верховенство права, должен начаться 20 декабря.

"Если процесс начался и, насколько я понимаю, уже было принято решение, что в следующую среду Европейская Комиссия планирует начать статью 7.1, то она, скорее всего, будет запущена", - заявил Моравецкий журналистам.

Он также пообещал, что будет вести переговоры по этому с европейскими партнерами "с начала этого несправедливого процесса по нас, и пока он не завершится".

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил об отсутствии сигналов от Польши о готовности к уступкам в коррекции противоречивой судебной реформы в стране и пригрозил принять "все доступные меры".

29 июля Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства Европейского Союза из-за судебной реформы.

Как сообщал УНН, президент Польши Дуда подписал закон об устройстве судов общей юрисдикции, который является одним из трех оспариваемых законопроектов.

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