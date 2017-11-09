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Єврокомісія спрогнозувала подальше економічне зростання країн єврозони

Єврокомісія спрогнозувала подальше економічне зростання країн єврозони

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. За очікуваннями експертів Європейської комісії, темп росту економіки єврозони цього року буде найшвидшим за останні 10 року, перевищивши прогноз, зроблений навесні. Про це сказано в осінньому економічному звіті Єврокомісії за 2017 рік, передає УНН з посиланням на прес-реліз ЄК.

Відповідно до осіннього прогнозу, опублікованого сьогодні, комісія очікує продовження зростання як в зоні євро, так і в ЄС на рівні 2,1% в 2018 році та на 1,9% в 2019 році (прогноз навесні 2018 року: 1,8% у зоні євро, 1,9% в ЄС).

Експерти також відзначили на фоні зростання економіки всіх держав-членів ЄС та покращення їхніх ринків праці повільне зростання заробітної плати в державах.

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Рівень безробіття в єврозоні очікується в середньому 9,1% в цьому році, що стане найнижчим показником з 2009 року.

Протягом наступних двох років рівень безробіття зменшиться до 8,5% в 2018 році та 7,9% у 2019 році, прогнозують експерти.

У ЄС рівень безробіття прогнозується на рівні 7,8% у цьому році, 7,3% у 2018 році та 7,0% в 2019 році.

Рівень інфляції в цьому році в середньому складе 1,5% в єврозоні, і очікується, що в 2018 році вона знизиться до 1,4%, а в 2019 році зросте до 1,6%.

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Ризики економічного розвитку в цілому збалансовані, зазначили в Єврокомісії. Основні ризики є зовнішніми і пов'язані з підвищеною геополітичною напруженістю (наприклад, на Корейському півострові), можливо, жорсткішими світовими фінансовими умовами (наприклад, через збільшення неприйняття ризику), економічної адаптації в Китаї чи розширенні протекціоністські політики. У Європейському Союзі ризики пов'язані з результатами переговорів "Brexit", підвищенням курсу євро та підвищенням довгострокових процентних ставок.

Незважаючи на те, що циклічне відновлення триватиме протягом 18 кварталів, воно залишається неповним, наприклад, через значне ослаблення на ринку праці і нетипово низький ріст заробітної плати. Таким чином, зростання ВВП і інфляція як і раніше залежать від підтримки політики. Очікується, що в 2018 році багато держав-членів єврозони будуть застосовувати експансіоністську фіскальну політику, але загальна фіскальна позиція в зоні євро, як очікується, залишиться в цілому нейтральною.

Як повідомляв УНН, 1 серпня, у другому кварталі 2017 року показник ВВП в 19 країнах європейського валютного союзу збільшився на 0,6 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом.

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