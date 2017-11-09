Еврокомиссия спрогнозировала дальнейший экономический рост стран еврозоны

Согласно осеннему прогнозу, опубликованному сегодня, комиссия ожидает продолжения роста как в зоне евро, так и в ЕС на уровне 2,1% в 2018 году и на 1,9% в 2019 году (прогноз весной 2018 года: 1,8% в зоне евро, 1,9% в ЕС).

Эксперты также отметили на фоне роста экономики всех государств-членов ЕС и улучшение их рынков труда медленный рост заработной платы в государствах.

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Уровень безработицы в еврозоне ожидается в среднем 9,1% в этом году, что станет самым низким показателем с 2009 года.

В течение следующих двух лет уровень безработицы снизится до 8,5% в 2018 году и 7,9% в 2019 году, прогнозируют эксперты.

В ЕС уровень безработицы прогнозируется на уровне 7,8% в этом году, 7,3% в 2018 году и 7,0% в 2019 году.

Уровень инфляции в этом году в среднем составит 1,5% в еврозоне, и ожидается, что в 2018 году она снизится до 1,4%, а в 2019 году вырастет до 1,6%.

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Риски экономического развития в целом сбалансированы, отметили в Еврокомиссии. Основные риски являются внешними и связаны с повышенной геополитической напряженностью (например, на Корейском полуострове), возможно, более жесткими мировыми финансовыми условиями (например, из-за увеличения неприятия риска), экономической адаптации в Китае или расширении протекционистской политики. В Европейском Союзе риски связаны с результатами переговоров "Brexit", повышением курса евро и повышением долгосрочных процентных ставок.

Несмотря на то, что циклическое восстановление продлится 18 кварталов, оно остается неполным, например, из-за значительного ослабления на рынке труда и нетипичного низкого роста заработной платы. Таким образом, рост ВВП и инфляция по-прежнему зависят от поддержки политики. Ожидается, что в 2018 году многие государства-члены еврозоны будут применять экспансионистскую фискальную политику, но общая фискальная позиция в зоне евро, как ожидается, останется в целом нейтральной.

Как сообщал УНН, 1 августа, во втором квартале 2017 года показатель ВВП в 19 странах европейского валютного союза увеличился на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом.