Еврокомиссия спрогнозировала дальнейший экономический рост стран еврозоны

ukru
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 26984 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 87354 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 82479 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99933 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100195 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 76114 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101696 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101328 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 136800 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116196 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

11 марта, 09:37 • 113129 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

11 марта, 10:30 • 103515 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11 марта, 11:17 • 113159 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 120974 просмотра
Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

13:18 • 101229 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

18:36 • 21348 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 120974 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 140335 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 136793 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 138085 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 49109 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 114146 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 121100 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 121708 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 126673 просмотра
Актуальное
Еврокомиссия спрогнозировала дальнейший экономический рост стран еврозоны

Еврокомиссия спрогнозировала дальнейший экономический рост стран еврозоны

Киев  •  УНН

 • 8950 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. По ожиданиям экспертов Европейской комиссии, темп роста экономики еврозоны в этом году будет самым быстрым за последние 10 года, превысив прогноз, сделанный весной. Об этом говорится в осеннем экономическом отчете Еврокомиссии на 2017 год, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз ЕК.

Согласно осеннему прогнозу, опубликованному сегодня, комиссия ожидает продолжения роста как в зоне евро, так и в ЕС на уровне 2,1% в 2018 году и на 1,9% в 2019 году (прогноз весной 2018 года: 1,8% в зоне евро, 1,9% в ЕС).

Эксперты также отметили на фоне роста экономики всех государств-членов ЕС и улучшение их рынков труда медленный рост заработной платы в государствах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экономике Испании спрогнозировали падение из-за каталонскую кризис

Уровень безработицы в еврозоне ожидается в среднем 9,1% в этом году, что станет самым низким показателем с 2009 года.

В течение следующих двух лет уровень безработицы снизится до 8,5% в 2018 году и 7,9% в 2019 году, прогнозируют эксперты.

В ЕС уровень безработицы прогнозируется на уровне 7,8% в этом году, 7,3% в 2018 году и 7,0% в 2019 году.

Уровень инфляции в этом году в среднем составит 1,5% в еврозоне, и ожидается, что в 2018 году она снизится до 1,4%, а в 2019 году вырастет до 1,6%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юнкер поддерживает распространение Еврозоны на все страны ЕС

Риски экономического развития в целом сбалансированы, отметили в Еврокомиссии. Основные риски являются внешними и связаны с повышенной геополитической напряженностью (например, на Корейском полуострове), возможно, более жесткими мировыми финансовыми условиями (например, из-за увеличения неприятия риска), экономической адаптации в Китае или расширении протекционистской политики. В Европейском Союзе риски связаны с результатами переговоров "Brexit", повышением курса евро и повышением долгосрочных процентных ставок.

Несмотря на то, что циклическое восстановление продлится 18 кварталов, оно остается неполным, например, из-за значительного ослабления на рынке труда и нетипичного низкого роста заработной платы. Таким образом, рост ВВП и инфляция по-прежнему зависят от поддержки политики. Ожидается, что в 2018 году многие государства-члены еврозоны будут применять экспансионистскую фискальную политику, но общая фискальная позиция в зоне евро, как ожидается, останется в целом нейтральной.

Как сообщал УНН, 1 августа, во втором квартале 2017 года показатель ВВП в 19 странах европейского валютного союза увеличился на 0,6 процента по сравнению с предыдущим кварталом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы