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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Єврокомісія сьогодні презентує оцінку прогресу України у реформах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Єврокомісія сьогодні презентує нову усну оцінку щодо прогресу України у судовій реформі, у боротьбі з корупцією, нових законах про медіа та нацменшини. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час виступу на міжнародній Конференції з питань відновлення України (URC 2023), передає кореспондент УНН.

Єврокомісія сьогодні презентує оцінку прогресу України у реформах

Цитата

«Ми у ЄС хочемо відповісти на ці зусилля та завзятість, й тому сьогодні Єврокомісія презентує нову усну оцінку щодо прогресу, якого Україна досягла у судовій, антикорупційній реформі, нових законах щодо медіа, щодо нацменшин», - розповіла фон дер Ляєн.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у звіті Європейського Союзу цього тижня буде сказано, що Україна виконала 2 із 7 умов для початку переговорів про членство.

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