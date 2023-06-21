Еврокомиссия сегодня презентует оценку прогресса Украины в реформах

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«Мы в ЕС хотим ответить на эти усилия и упорство, и поэтому сегодня Еврокомиссия представляет новую устную оценку прогресса, которого Украина достигла в судебной, антикоррупционной реформе, новых законах по медиа, по нацменьшинствам», - рассказала фон дер Ляйен.

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Ранее УНН сообщал, что в отчете Европейского Союза на этой неделе будет сказано, что Украина выполнила 2 из 7 условий для начала переговоров о членстве.