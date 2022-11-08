Єврокомісія попередила країни ЄС про неможливість встановлення ліміту цін на газ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Виконавчий директор Європейського Союзу заявив 27 країнам-членам на семінарі у понеділок, що неможливо встановити стелю цін на газ, яка водночас не вплине на довгострокові контракти чи надійність постачання, повідомили Reuters два дипломатичні джерела, передає УНН.
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"Комісія заявила, що неможливо встановити стелю цін, яка відповідає цим критеріям", - сказав один із дипломатів.
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Це питання розділило країни ЄС на кілька місяців, через способи вирішення гострої енергетичної кризи, що призводить до рекордно високої інфляції та загрожує рецесією в блоці.
П'ятнадцять членів ЄС, включаючи Францію, Італію, Іспанію та Бельгію, домагаються обмеження цін на імпортований природний газ, але Німеччина, Нідерланди, Данія та деякі країни не підтримують цієї ідеї.
Країни, які виступають проти обмеження цін, кажуть, що це поставить під загрозу безпеку енергопостачання і може завдати шкоди постачанню природного газу, особливо в зимові місяці.