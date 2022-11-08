Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ - СМИ

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Исполнительный директор Европейского Союза заявил 27 странам-членам на семинаре в понедельник, что невозможно установить потолок цен на газ, который в то же время не повлияет на долгосрочные контракты или надежность поставки, сообщили Reuters два дипломатических источника, передает УНН.

Цитата

"Комиссия заявила, что невозможно установить потолок цен, отвечающий этим критериям", - сказал один из дипломатов.

Дополнение

Этот вопрос разделил страны ЕС на несколько месяцев, через способы разрешения острого энергетического кризиса, что приводит к рекордно высокой инфляции и чревато рецессией в блоке.

Пятнадцать членов ЕС, включая Францию, Италию, Испанию и Бельгию, добиваются ограничения цен на импортируемый природный газ, но Германия, Нидерланды, Дания и некоторые страны не поддерживают эту идею.

Страны, выступающие против ограничения цен, говорят, что это поставит под угрозу безопасность энергоснабжения и может нанести ущерб поставке природного газа, особенно в зимние месяцы.

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