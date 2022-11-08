Еврокомиссия предупредила страны ЕС о невозможности установления лимита цен на газ - СМИ

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"Комиссия заявила, что невозможно установить потолок цен, отвечающий этим критериям", - сказал один из дипломатов.

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Этот вопрос разделил страны ЕС на несколько месяцев, через способы разрешения острого энергетического кризиса, что приводит к рекордно высокой инфляции и чревато рецессией в блоке.

Пятнадцать членов ЕС, включая Францию, Италию, Испанию и Бельгию, добиваются ограничения цен на импортируемый природный газ, но Германия, Нидерланды, Дания и некоторые страны не поддерживают эту идею.

Страны, выступающие против ограничения цен, говорят, что это поставит под угрозу безопасность энергоснабжения и может нанести ущерб поставке природного газа, особенно в зимние месяцы.