Єврокомісія оприлюднила плани щодо стимулювання енергоефективності

Згідно із запропонованим планом, країни-члени ЄС мають зменшити рівень споживання енергії на 30 відсотків до 2030 року порівняно із 1990 роком. До цього часу цільовим показником були 27 %. Це повинно допомогти зекономити близько 70 мільярдів євро на закупівлі нафти і газу та створити додатково близько 400 тисяч робочих місць. До 2030 року рівень використання відновлюваних джерел енергії повинен сягнути щонайменше 27 відсотків, але в комісії очікують, що цей показник може становити і 50 %.

Для досягнення цієї мети Єврокомісія планує використовувати різні інструменти. Зокрема, для постачальників та розподільчих компаній після 2020 року стане обов’язковою щорічна економія енергії на 1,5 %. Планується також прискорення реконструкції будівель з метою підвищення енергоефективності, щоб до середини 21-го століття відмовитися від використання викопного палива для опалення. Повинні також зрости інвестиції в громадські будівлі: лікарні, школи, приміщення судів, а також соціальне житло. До 2020 року на такі цілі Європейський інвестиційний банк разом з державами-членами може виділити близько 10 мільярдів євро.

Крім того, в ЄС заохочуватимуть використання транспортних засобів, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, Єврокомісія пропонує передбачити зарядні станції для електромобілів у гроомадських будівлях.