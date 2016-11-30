Еврокомиссия обнародовала планы по стимулированию энергоэффективности

Согласно предложенному плану, страны-члены ЕС должны сократить потребление энергии на 30 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом. К этому времени целевым показателем были 27%. Это должно помочь сэкономить около 70 млрд евро на закупки нефти и газа и создать дополнительно около 400 000 рабочих мест. К 2030 году уровень использования возобновляемых источников энергии должен достичь не менее 27 процентов, но в комиссии ожидают, что этот показатель может составить и 50%.

Для достижения этой цели Еврокомиссия планирует использовать различные инструменты. В частности, для поставщиков и распределительных компаний после 2020 года станет обязательным ежегодная экономия энергии на 1,5%. Планируется также ускорение реконструкции зданий с целью повышения энергоэффективности, чтобы к середине 21-го века отказаться от использования ископаемого топлива для отопления. Должны также возрасти инвестиции в общественные здания: больницы, школы, помещения судов, а также социальное жилье. До 2020 года на эти цели Европейский инвестиционный банк вместе с государствами-членами может выделить около 10 миллиардов евро.

Кроме того, в ЕС будут поощрять использование транспортных средств, которые не загрязняют окружающую среду. В частности, Еврокомиссия предлагает предусмотреть зарядные станции для электромобилей в общественных зданиях.