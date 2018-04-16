Євродепутати не схвалюють "європейську перспективу" України - ЗМІ

"У проекті заключної заяви Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС говориться про "європейську перспективу" України і про модель "СхП+". Більшість держав-членів ЄС не погодяться на таке формулювання ...", - йдеться в повідомленні журналіста.



Як повідомляється на сайті Європарламенту, Парламентський комітет Асоціації Україна-ЄС має зібратись у середу, 18 квітня.



Нагадаємо, на початку місяця в ході візиту до Києва євродепутат Лайма Андрікене заявила, що у документах Європарламенту немає плану Маршалла, однак запропоновано новий формат "Східного партнерства+", який спрямований на надання допомоги Україні, Грузії і Молдові.



