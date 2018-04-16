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Євродепутати не схвалюють "європейську перспективу" України - ЗМІ

Євродепутати не схвалюють "європейську перспективу" України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15299 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Більшість держав-членів Євросоюзу не погодяться з "європейською перспективою" України і її участю у моделі "Східне Партнерство - плюс". Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

"У проекті заключної заяви Парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС говориться про "європейську перспективу" України і про модель "СхП+". Більшість держав-членів ЄС не погодяться на таке формулювання ...", - йдеться в повідомленні журналіста.

Як повідомляється на сайті Європарламенту, Парламентський комітет Асоціації Україна-ЄС має зібратись у середу, 18 квітня.

Нагадаємо, на початку місяця в ході візиту до Києва євродепутат Лайма Андрікене заявила, що у документах Європарламенту немає плану Маршалла, однак запропоновано новий формат "Східного партнерства+", який спрямований на надання допомоги Україні, Грузії і Молдові.

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