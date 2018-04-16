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Евродепутаты не одобряют "европейскую перспективу" Украина - СМИ

Евродепутаты не одобряют "европейскую перспективу" Украина - СМИ

Киев  •  УНН

 • 15298 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Большинство государств-членов Евросоюза не согласятся с "европейской перспективой" Украины и ее участием в модели "Восточное партнерство - плюс". Об этом на своей странице в Twitter написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"В проекте заключительного заявления парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС говорится о "европейской перспективе" Украины и о модели "ВП+". Большинство государств-членов ЕС не согласятся на такую ​​формулировку...", - говорится в сообщении журналиста.

Как сообщается на сайте Европарламента, Парламентский комитет Ассоциации Украина-ЕС собраться в среду, 18 апреля.

Напомним, в начале месяца в ходе визита в Киев евродепутат Лайма Андрикене заявила, что в документах Европарламента нет плана Маршалла, однако предложен новый формат "Восточного партнерства +" , который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдове.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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