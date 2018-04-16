Евродепутаты не одобряют "европейскую перспективу" Украина - СМИ

"В проекте заключительного заявления парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС говорится о "европейской перспективе" Украины и о модели "ВП+". Большинство государств-членов ЕС не согласятся на такую ​​формулировку...", - говорится в сообщении журналиста.



Как сообщается на сайте Европарламента, Парламентский комитет Ассоциации Украина-ЕС собраться в среду, 18 апреля.



Напомним, в начале месяца в ходе визита в Киев евродепутат Лайма Андрикене заявила, что в документах Европарламента нет плана Маршалла, однако предложен новый формат "Восточного партнерства +" , который направлен на оказание помощи Украине, Грузии и Молдове.



