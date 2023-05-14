Євробачення 2023: став відомий переможець цьогорічного конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Щойно у Ліверпулі телеглядачі та судді визначилися з переможцем цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення 2023, пише УНН.
Деталі
Так, за результатами суддівського та телеголосування переможцем Євробачення в цьому році стала представниця Швеції, Loreen з піснею Tattoo. Загалом співачка отримала 583 бали. Це друга перемога на Євробаченні для Loreen, адже виконавиця вже здобувала перше місце для своєї країни у 2012 році.
Представники України, гурт TVORCHI зайняли шосту сходинку.
Доповнення
Загальний бал переможця складався з суддівського голосування кожної країни-учасниці, та з глядацького голосування.
Українські судді розподілили свої голоси наступним чином:
Найвищу оцінку - 12 балів вони віддали Швеції. Литва отримала 10 балів, Австралія – 8. Судді також віддали 7 балів Чехії, 6 балів Польщі, 5 - Естонї, 4 - Великій Британії, 3 - Словенії, 2 - Італії, та 1 бал Ізраїлю.
Гурт TVORCHI загалом отримали 243 бали. Максимальні 12 балів від суддів Україні віддала Чехія.
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