Евровидение 2023: стал известен победитель нынешнего конкурса

Детали

Так, по результатам судейского и телеголосования победителем Евровидения в этом году стала представительница Швеции, Loreen с песней Tattoo. В общем певица получила 583 балла. Это вторая победа на Евровидении для Loreen, ведь исполнительница уже завоевала первое место для своей страны в 2012 году.

Представители Украины, группа TVORCHI заняли шестую строчку.

Дополнение

Общий балл победителя состоял из судейского голосования каждой страны-участницы, и из зрительского голосования.

Украинские судьи распределили свои голоса следующим образом:

Самую высокую оценку - 12 баллов они отдали Швеции. Литва получила 10 баллов, Австралия – 8. Судьи также отдали 7 баллов Чехии, 6 баллов Польше, 5 - Эстонии, 4 - Великобритании, 3 - Словении, 2 - Италии, и 1 балл Израилю.

Группа TVORCHI в целом получила 243 балла. Максимальные 12 баллов от судей Украине отдала Чехия.

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