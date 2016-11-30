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ЄС закликав Казахстан звільнити двох засуджених через протести проти земельної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Європейському союзі закликали Казахстан звільнити з ув’язнення двох засуджених за участь у масових протестах проти земельної реформи, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

ЄС закликав Казахстан звільнити двох засуджених через протести проти земельної реформи

Як заявили в Європейській службі зовнішніх дій, дипломатичній структурі ЄС, факт їхнього ув’язнення суперечить зобов’язанням Казахстану за міжнародним правом щодо свободи висловлювання і свободи мирних зібрань.

У ЄС закликали Астану забезпечити захист цих свобод.

У Казахстані суд у місті Атирау засудив у понеділок Макса Бокаєва і Талгата Аяна до п’яти років позбавлення волі кожного, визнавши їх винними в розпалюванні соціальної ворожнечі, поширенні неправдивої інформації й порушенні закону про публічні зібрання.

Обидва заперечують свою вину і заявляють, що їхня справа політично мотивована.

Їх затримали в центрі Атирау 24 квітня, в день першого протесту проти земельної реформи, на який там зібралися тисячі людей. Наступними двома тижнями такі масові протести пройшли й іншими містами Казахстану.

Невдоволення демонстрантів викликає земельна реформа, що передбачає приватизацію земель сільськогосподарського призначення і можливість їхньої тривалої оренди іноземцями. Активісти протестів стверджують, що це дасть можливість іноземцям непрозорим чином завдяки корупції набувати сільськогосподарські землі у власність. Влада Казахстану відкидає такі звинувачення і наголошує, що приватизація сільгоспземель іноземцями буде й далі неможлива.

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