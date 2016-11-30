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ЕС призвал Казахстан освободить двух осужденных из-за протестов против земельной реформы

Киев • УНН

 • 5426 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Европейском союзе призвали Казахстан освободить из заключения двух осужденных за участие в массовых протестах против земельной реформы, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

ЕС призвал Казахстан освободить двух осужденных из-за протестов против земельной реформы

Как заявили в Европейской службе внешних действий, дипломатической структуре ЕС, факт их заключения противоречит обязательствам Казахстана по международному праву о свободе выражения и свободе мирных собраний.

В ЕС призвали Астану обеспечить защиту этих свобод.

В Казахстане суд в городе Атырау приговорил в понедельник Макса Бокаева и Талгата Аяна до пяти лет лишения свободы каждого, признав их виновными в разжигании социальной розни, распространении ложной информации и нарушении закона о публичных собраниях.

Оба отрицают свою вину и заявляют, что их дело политически мотивировано.

Их задержали в центре Атырау 24 апреля, в день первого протеста против земельной реформы, на который там собрались тысячи людей. В следующие две недели такие массовые протесты прошли и в других городах Казахстана.

Недовольство демонстрантов вызывает земельная реформа, предусматривающая приватизацию земель сельскохозяйственного назначения и возможность их длительной аренды иностранцами. Активисты протестов утверждают, что это даст возможность иностранцам непрозрачным образом благодаря коррупции приобретать сельскохозяйственные земли в собственность. Власти Казахстана отвергают подобные обвинения и отмечают, что приватизация сельхозземель иностранцами будет и дальше невозможна.

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