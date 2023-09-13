ЄС виділить додаткові 50 мільярдів євро на відбудову України - Президентка Єврокомісії

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“Ми надали Україна 20 мільярдів євро цього року лише цього року, щоб допомогти сплатити зарплати та пенсії, щоб підтримати діяльність шкіл і лікарень. Через наші термінові пропозиції ми також збільшуємо виробництво озброєння, щоб відповісти на негайні потреби України. Але ми також дивимося в майбутнє Італії. Саме тому ми запропонували ще додаткові 50 мільярдів євро за наступні 4 роки для інвестицій і реформ. Це допоможе побудувати майбутнє України, щоб відбудувати модерну і заможну країну. І це майбутнє цілком зрозуміло для нас”, - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Рада ЄС на рівні міністрів економіки й фінансів 14 липня у Брюсселі вперше розгляне пропозиції Європейської комісії щодо перегляду багаторічних фінансових рамок ЄС, що включає створення Механізму підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.