ЕС выделит дополнительные 50 миллиардов евро на восстановление Украины - Президент Еврокомиссии

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“Мы предоставили Украине 20 миллиардов евро в этом году только в этом году, чтобы помочь выплатить зарплаты и пенсии, чтобы поддержать деятельность школ и больниц. Через наши срочные предложения мы также увеличиваем производство вооружения, чтобы ответить на неотложные потребности Украины. Но мы также смотрим в будущее Италии. Именно поэтому мы предложили еще дополнительные 50 миллиардов евро за следующие 4 года для инвестиций и реформ. Это поможет построить будущее Украины, чтобы отстроить современную и богатую страну. И это будущее вполне понятно для нас”, - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним

Ранее сообщалось, что Совет ЕС на уровне министров экономики и финансов 14 июля в Брюсселе впервые рассмотрит предложения Европейской комиссии по пересмотру многолетних финансовых рамок ЕС, что включает создание Механизма поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.