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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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ЄС розробляє європейський план Маршалла для України 

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У вівторок Європейська Комісія представила новий багаторічний проєкт на мільярд євро для допомоги у відновленні України - перше велике економічне угрупування, яке окреслило кошторис багаторічного плану фінансування. Про це пише УНН з посиланням на Politico.

ЄС розробляє європейський план Маршалла для України 

Деталі

За даними Світового банку, ООН та Європейської комісії, зараз на відбудову України потрібно не менше 411 мільярдів доларів — цифра, яка лише зростає в міру продовження війни. У виданні зазначають, що з поправкою на інфляцію план Маршалла — пакет позик і грантів, який забезпечує менше третини того, що потрібно Україні. Крім того, масштаб фінансування постійно збільшується.

Нещодавно Європейська комісія оприлюднила новий план допомоги: до 50 млрд євро фінансової підтримки для України. Крім того, Комісія також веде переговори з Європейським інвестиційним банком про надання бюджетних гарантій ЄС для фінансування ще 100 мільйонів євро кредитів Україні. Брюссель контролюватиме розподілення наданих коштів.

Згідно з пропозицією Комісії, оприлюдненою у вівторок, український уряд має підготувати "план України", в якому детально викладуть його бачення відбудови країни, яке відповідає стандартам ЄС. Гроші будуть виплачуватися щоквартально за умови виконання умов.

Інше питання полягає в тому, чи слід використовувати російські активи, зокрема заморожені резерви російського центрального банку в розмірі 300 мільярдів доларів, для фінансування реконструкції України. У виданні вважають, що це питання може стати наступним великим викликом для ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євросоюз пропонує виділити Україні до 50 млрд євро: що передбачатиме допомога

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