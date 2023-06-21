ЕС разрабатывает европейский план Маршалла для Украины

Детали

По данным Всемирного банка, ООН и Европейской комиссии, сейчас на восстановление Украины требуется не менее 411 миллиардов долларов — цифра, которая лишь растет по мере продолжения войны. В издании отмечают, что с поправкой на инфляцию план Маршалла — пакет займов и грантов, который обеспечивает менее трети того, что нужно Украине. Кроме того, масштаб финансирования постоянно увеличивается.

Недавно Европейская комиссия обнародовала новый план помощи: до 50 млрд евро финансовой поддержки для Украины. Кроме того, Комиссия также ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком о предоставлении бюджетных гарантий ЕС для финансирования еще 100 миллионов евро кредитов Украине. Брюссель будет контролировать распределение предоставленных средств.

Согласно предложению Комиссии, обнародованному во вторник, украинское правительство должно подготовить "план Украины", в котором подробно изложат его видение восстановления страны, соответствующее стандартам ЕС. Деньги будут выплачиваться ежеквартально при условии выполнения условий.

Другой вопрос заключается в том, следует ли использовать российские активы, в частности замороженные резервы российского центрального банка в размере 300 миллиардов долларов, для финансирования реконструкции Украины. В издании считают, что этот вопрос может стать следующим большим вызовом для ЕС.

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