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ЕС разрабатывает европейский план Маршалла для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Во вторник Европейская Комиссия представила новый многолетний проект на миллиард евро для помощи в восстановлении Украины - первая крупная экономическая группировка, которая очертила смету многолетнего плана финансирования. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

ЕС разрабатывает европейский план Маршалла для Украины

Детали

По данным Всемирного банка, ООН и Европейской комиссии, сейчас на восстановление Украины требуется не менее 411 миллиардов долларов — цифра, которая лишь растет по мере продолжения войны. В издании отмечают, что с поправкой на инфляцию план Маршалла — пакет займов и грантов, который обеспечивает менее трети того, что нужно Украине. Кроме того, масштаб финансирования постоянно увеличивается.

Недавно Европейская комиссия обнародовала новый план помощи: до 50 млрд евро финансовой поддержки для Украины. Кроме того, Комиссия также ведет переговоры с Европейским инвестиционным банком о предоставлении бюджетных гарантий ЕС для финансирования еще 100 миллионов евро кредитов Украине. Брюссель будет контролировать распределение предоставленных средств.

Согласно предложению Комиссии, обнародованному во вторник, украинское правительство должно подготовить "план Украины", в котором подробно изложат его видение восстановления страны, соответствующее стандартам ЕС. Деньги будут выплачиваться ежеквартально при условии выполнения условий.

Другой вопрос заключается в том, следует ли использовать российские активы, в частности замороженные резервы российского центрального банка в размере 300 миллиардов долларов, для финансирования реконструкции Украины. В издании считают, что этот вопрос может стать следующим большим вызовом для ЕС.

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