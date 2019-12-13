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ЄС продовжив санкції проти Росії

ЄС продовжив санкції проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Євросоюз продовжив до кінця липня 2020 року санкції щодо певних галузей російської економіки. Про це прес-секретар голови Європейської ради Шарль Мішель заявив у четвер, 12 грудня, повідомляє УНН з посиланням на DW.

Обмежувальні заходи стосуються фінансового, енергетичного і оборонного секторів РФ, а також товарів подвійного призначення. Економічні санкції включають обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ, експортний і імпортний заборона на торгівлю зброєю і низку інших заходів.

Євросоюз оголосив про введення цих санкцій в липні 2014 року. ЄС пов'язує їх ослаблення або скасування з виконанням Росією мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Штрафні заходи Євросоюзу за анексію Криму залишаються в силі до 23 червня 2020 року, а санкції, накладені в зв'язку з порушенням територіальної цілісності України, - до 15 березня 2020 року.

Нагадаємо, Євросоюз і Україна обговорили санкції щодо Криму.

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