ЄС посилює контроль за імпортом меду з листопада 2024 року

З 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання, зможуть ввозитися до країн Євросоюзу, лише якщо вони відправляються, отримані або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає УНН.

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Як вказали в Держпродспоживслужбі, мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання людиною, все частіше стають предметом шахрайства та фальсифікації. Зокрема, внаслідок додавання туди сторонніх цукрів.

За інформацією Єврокомісії у 46 % вантажах з медом та продуктами бджільництва під час ввезення на територію ЄС були виявлені ті або інші невідповідності, а 57 % експортерів з третіх країнах відмічені як підозрілі щодо фальсифікації меду сторонніми цукрами.

Тому для покращення простежуваності ланцюга постачання меду та продуктів бджільництва на ринок Європейський Союз посилює контроль з боку країн експортерів за операторами ринку - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляється, з 30 листопада 2024 року мед та інші продукти бджільництва, призначені для споживання людиною, можуть ввозитися до ЄС, лише якщо вони відправляються, отримані та/або виготовлені в тих установах, які зазначені в списку від компетентного органу країни-експортера.

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В Держпродспоживслужбі вказали, що зацікавлені оператори ринку виробників меду та продуктів бджільництва мають завчасно звернутися (за місяць) до територіального органу відомства для внесення потужностей операторів ринку до списків потужностей, з яких дозволений експорт до ЄС меду та продуктів бджільництва для споживання людиною.