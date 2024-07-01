ЕС ужесточает контроль за импортом меда с ноября 2024 года

С 30 ноября 2024 года мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления, смогут ввозиться в страны Евросоюза, только если они отправляются, полученные или изготовленные в тех учреждениях, которые указаны в списке от компетентного органа страны-экспортера. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает УНН.

Детали

Как указали в Госпродпотребслужбе, мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления человеком, все чаще становятся предметом мошенничества и фальсификации. В частности, в результате добавления туда посторонних сахаров.

По информации Еврокомиссии в 46 % грузах с медом и продуктами пчеловодства при ввозе на территорию ЕС были обнаружены те или иные несоответствия, а 57 % экспортеров из третьих стран отмечены как подозрительные по фальсификации меда посторонними сахарами.

Поэтому для улучшения прослеживаемости цепи поставок меда и продуктов пчеловодства на рынок Европейский Союз усиливает контроль со стороны стран экспортеров за операторами рынка - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, с 30 ноября 2024 года мед и другие продукты пчеловодства, предназначенные для потребления человеком, могут ввозиться в ЕС, только если они отправляются, полученные и/или изготовленные в тех учреждениях, которые указаны в списке от компетентного органа страны-экспортера.

Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов

В Госпродпотребслужбе указали, что заинтересованные операторы рынка производителей меда и продуктов пчеловодства должны заблаговременно обратиться (за месяц) в территориальный орган ведомства для внесения мощностей операторов рынка в списки мощностей, из которых разрешен экспорт в ЕС меда и продуктов пчеловодства для потребления человеком.