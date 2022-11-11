ЄС попереджає про "важкі місяці". Єврозоні загрожує рецесія

Деталі

Виконавчий орган ЄС заявив, що підвищена невизначеність та ціни, як очікується, призведуть до рецесії в єврозоні та в більшості країн-членів блоку в останньому кварталі цього року.

«Скорочення економічної активності продовжиться у першому кварталі 2023 року. Очікується, що зростання повернеться до Європи навесні», - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

«... економічна активність буде знижена, а зростання ВВП досягне 0,3 відсотка у 2023 році».

Брюссель передбачив, що найбільша економіка ЄС, Німеччина, постраждає найбільше, скоротившись на 0,6% наступного року.

Загальне зростання ВВП єврозони на 2022 рік було оцінено на рівні 3,2%.

Інфляція в єврозоні, як очікується, становитиме 8,5 відсотка у 2022 році, що на пункт вище, ніж прогнозувалося раніше, та 6,1 відсотка у 2023 році, що більш ніж на два пункти вище, ніж прогнозувалося раніше.

Згідно з базовим прогнозом, інфляція в 2024 році складе 2,6 відсотка, що все ще вище за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) у два відсотки.

Очікується, що сукупний дефіцит державного бюджету знову зросте з 3,4 відсотка у 2022 році до 3,6 відсотка у 2023 році.

Доповнення

У жовтні ЄЦБ передбачив майбутню рецесію, оголосивши про чергове різке підвищення процентної ставки у спробі приборкати інфляцію, спричинену наслідками війни.

Президент банку Крістін Лагард заявила минулого тижня, що насувається «м'яка» рецесія в єврозоні, але її недостатньо, щоб знизити рекордно високу інфляцію.