ЄС попереджає про "важкі місяці". Єврозоні загрожує рецесія
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. ЄС попереджає, що цієї зими в єврозоні може початися рецесія. Брюссель підвищив прогнози інфляції на 2022 та 2023 роки на тлі високих цін на енергоносії, передає УНН.
Деталі
Виконавчий орган ЄС заявив, що підвищена невизначеність та ціни, як очікується, призведуть до рецесії в єврозоні та в більшості країн-членів блоку в останньому кварталі цього року.
«Скорочення економічної активності продовжиться у першому кварталі 2023 року. Очікується, що зростання повернеться до Європи навесні», - йдеться у повідомленні Єврокомісії.
«... економічна активність буде знижена, а зростання ВВП досягне 0,3 відсотка у 2023 році».
Брюссель передбачив, що найбільша економіка ЄС, Німеччина, постраждає найбільше, скоротившись на 0,6% наступного року.
Загальне зростання ВВП єврозони на 2022 рік було оцінено на рівні 3,2%.
Інфляція в єврозоні, як очікується, становитиме 8,5 відсотка у 2022 році, що на пункт вище, ніж прогнозувалося раніше, та 6,1 відсотка у 2023 році, що більш ніж на два пункти вище, ніж прогнозувалося раніше.
Згідно з базовим прогнозом, інфляція в 2024 році складе 2,6 відсотка, що все ще вище за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) у два відсотки.
Очікується, що сукупний дефіцит державного бюджету знову зросте з 3,4 відсотка у 2022 році до 3,6 відсотка у 2023 році.
Доповнення
У жовтні ЄЦБ передбачив майбутню рецесію, оголосивши про чергове різке підвищення процентної ставки у спробі приборкати інфляцію, спричинену наслідками війни.
Президент банку Крістін Лагард заявила минулого тижня, що насувається «м'яка» рецесія в єврозоні, але її недостатньо, щоб знизити рекордно високу інфляцію.