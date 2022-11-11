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ЕС предупреждает о "тяжелых месяцах". Еврозоне грозит рецессия

ЕС предупреждает о "тяжелых месяцах". Еврозоне грозит рецессия

Киев • УНН

 • 269245 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. ЕС предупреждает, что этой зимой в еврозоне может начаться рецессия. Брюссель повысил прогнозы инфляции на 2022 и 2023 годы на фоне высоких цен на энергоносители, передает УНН.

Детали

Исполнительный орган ЕС заявил, что повышенная неопределенность и цены, как ожидается, приведут к рецессии в еврозоне и большинстве стран-членов блока в последнем квартале этого года.

«Сокращение экономической активности продолжится в первом квартале 2023 года. Ожидается, что рост вернется в Европу весной», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

«... экономическая активность будет снижена, а рост ВВП достигнет 0,3 процента в 2023 году».

Брюссель предположил, что крупнейшая экономика ЕС, Германия, пострадает больше всего, сократившись на 0,6% в следующем году.

Общий рост ВВП еврозоны на 2022 год был оценен на уровне 3,2%.

Инфляция в еврозоне, как ожидается, составит 8,5 процента в 2022 году, что на пункт выше, чем прогнозировалось ранее, и 6,1 процента в 2023 году, что более чем на два пункта выше, чем прогнозировалось ранее.

Согласно базовому прогнозу, инфляция в 2024 году составит 2,6 процента, что все еще выше целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в два процента.

Ожидается, что совокупный дефицит государственного бюджета снова вырастет с 3,4 процента в 2022 году до 3,6 процента в 2023 году.

Дополнение

В октябре ЕЦБ предсказал будущую рецессию, объявив об очередном резком повышении процентной ставки в попытке обуздать инфляцию, вызванную последствиями войны.

Президент банка Кристин Лагард заявила на прошлой неделе, что надвигается «мягкая» рецессия в еврозоне, но ее недостаточно, чтобы снизить рекордно высокую инфляцию.

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